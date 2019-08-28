Тамбов, , 19:01 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 28 августа, провел заседание областной антитеррористической комиссии, на котором был выработан ряд поручений для обеспечения безопасности в День знаний и единый день голосования 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Заседание областной антитеррористической комиссии под председательством тамбовского губернатора Александра Никитина Tambov.gov.ru

Накануне начала нового учебного года прошла проверка состояния антитеррористической защищенности во всех учебных заведениях региона. На территории области 2 сентября 2019 года примут воспитанников 798 общеобразовательных организаций. В целом все они к новому сезону готовы, но в отдельных случаях были выявлены недостатки, основными из которых являются отсутствие квалифицированной охраны. В некоторых школах охрана объектов осуществляется только работниками образовательных организаций (сторожа, вахтеры, технический персонал). В связи с этим Александр Никитин потребовал в кратчайшие сроки исправить отмеченные недочеты и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, их допустивших.

Для того чтобы 2 сентября обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса и гостей школ, сотрудники правоохранительных органов будут нести усиленное дежурство. Управлением образования области совместно с УМВД России по Тамбовской области, управлением дорог и транспорта области будут проведены контрольные проверки технического состояния автобусов, осуществляющих перевозки детей, эксплуатационного состояния основных маршрутов движения, а также соблюдения квалификации и иных требований к водительскому составу.

Кроме того, совместно с руководителями органов местного самоуправления будет продолжена работа по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательных организациях.

Повышенные меры безопасности будут приняты и в единый день голосования 8 сентября. В Бондарском, Мучкапском, Петровском и Сосновском районах области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет организовано на восьми избирательных участках. Правоохранительным органам поручено принять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и избирательного процесса.