Москва, , 19:00 — REGNUM

Предстоящая ночь с 28 на 29 августа в Москве станет самой холодной с начала текущего месяца. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице столбики термометров в ночные часы понизятся до +9…+8 градусов, а в Подмосковье — до +3…+8 градусов. Заморозков в регионе синоптики пока не ожидают.

Как отметил Тишковец, конец текущей недели будет «по-июльски тёплым». Согласно прогнозу, ночные температуры будут находиться в пределах +7…+12 градусов, а в дневные часы ожидается +21…+26 градусов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что среда, 28 августа, станет самым холодным днем текущей недели на обширной территории России — от севера до Поволжья.

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