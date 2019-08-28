Веракрус, Мексика, , 18:58 — REGNUM

Число погибших в результате поджога бара в штате Веракрус в Мексике достигло 25 человек, 28 августа передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 23 жертвах пожара в баре «Кабалло Бланко» в городе Коацакоалькос. Ещё несколько человек погибли в госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в мексиканском штате Веракрус гангстеры расстреляли бар и закинули в помещение коктейли Молотова. В баре находились десятки человек.

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