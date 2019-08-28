Нальчик, , 18:54 — REGNUM

В 2019 году выпускники Кабардино-Балкарии продемонстрировали более высокие результаты при сдаче ЕГЭ, чем в прошлые годы. Об итогах сдачи единого госэкзамена сообщил в ходе ежегодного августовского совещания работников образования министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, снизилось число школьников, не преодолевших минимальный порог при сдаче экзамена по ряду предметов, в том числе по русскому языку, математике, химии. Выросло число высокобалльников. А количество учащихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ, увеличилось до 30. В 2018 году таких результатов добились лишь 22 выпускника.

Напомним, в 2018 году в Кабардино-Балкарии число учащихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составило 148, или 3,3%. По результатам экзаменов было установлено, что произошло снижение среднего балла при сдаче истории, химии и математики на профильном уровне. Выявлено также ухудшение результатов при сдаче математики на базовом уровне, литературе. При проведении ЕГЭ экзаменов было выявлено 125 нарушений.