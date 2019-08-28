Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:56 — REGNUM

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открыли новую школу №100. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Школа №100. Нижний Тагил Ntagil.org

Школа оснащена передовым оборудованием, которого нет в других образовательных учреждениях Нижнего Тагила. В «сотке» есть кабинет робототехники, телестудия, библиотечный медиа-центр и современный актовый зал.

Для здоровья детей в учреждении смонтирована система рекуперации воздуха. Специальные вентиляционные машины очищают воздух и насыщают его кислородом.

Школа рассчитана на 1200 учащихся.

Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил недовольство ходом строительства школы № 100. После соответствующей проверки строительный вице-мэр Владимир Юрченко подал в отставку.

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