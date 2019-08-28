Кострома, 28 августа 2019, 18:33 — REGNUM
Костромич Александр Емелин стал чемпионом мира Worldskills в компетенции «Ювелирное дело», — сообщает Krasnoenews.
Выпускник прошлого года Красносельского училища художественной обработки металлов Александр Емелин выступал в составе сборной России и стал лучшим. В этой номинации за золото чемпионата мира с костромским ювелиром боролись ещё 15 претендентов. В итоге у российского спортсмена 750 очков, на втором месте представитель Китая Цилян Чень и 741 балл, третье занял индиец Санджой Праманик, набравший 718 очков.
45-й Всемирный конкурс рабочих профессий проходил в Казани. Молодые специалисты в возрасте до 25 лет боролись за звание лучшего мастера в своей дисциплине. В Международных соревнованиях приняли участие 1 300 представителей рабочих профессий из 63 стран мира.