Симферополь, , 18:31 — REGNUM

С 29 августа в Симферополе изменится вечерний график движения общественного транспорта — на линию выйдет в десять раз больше машин. Об этом журналистам 28 августа сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«График движения автобусов и троллейбусов в вечернее время составлен с учётом так, чтобы избежать дублирования маршрутов. С 20:00 до 23:00 на линию будут выходить 100 единиц техники — 25% подвижного состава всей маршрутной сети Симферополя», — отметил министр.

По его словам, раньше по вечерам на линии выходило только 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.

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