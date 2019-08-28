Симферополь, 28 августа 2019, 18:31 — REGNUM
С 29 августа в Симферополе изменится вечерний график движения общественного транспорта — на линию выйдет в десять раз больше машин. Об этом журналистам 28 августа сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
По его словам, раньше по вечерам на линии выходило только 10 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.
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