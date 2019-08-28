Орел, , 18:28 — REGNUM

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал кадровые изменения в Болховском интернате для инвалидов и престарелых. Это заявление он сделал после обнародования видеозаписи, на которой запечатлён мужчина, лежащий на полу спецучреждения. Кроме того, проверка интерната показала, что есть целый ряд вопросов, требующих внимания: это и необходимость ремонтных работ, и отказ от оплаты частью проживающих своего нахождения. Слова губернатора привёл в своём телеграмм-канале советник главы области Сергей Лежнев.

«После появления видеозаписи о возникшей ситуации в Болховский интернат для инвалидов и престарелых людей была направлена проверка. Безусловно, это вопиющая ситуация, и за это должны ответить лица, допустившие такое отношение. Будут приняты решения об увольнении», — сказал Андрей Клычков.

По всем вопросам губернатор пообещал отдельное разбирательство и принятие дополнительных решений. Напомним, видеозаписью также заинтересовался Следственный комитет региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловских следователей заинтересовало видео из дома инвалидов и престарелых