Орел, 28 августа 2019, 18:28 — REGNUM
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал кадровые изменения в Болховском интернате для инвалидов и престарелых. Это заявление он сделал после обнародования видеозаписи, на которой запечатлён мужчина, лежащий на полу спецучреждения. Кроме того, проверка интерната показала, что есть целый ряд вопросов, требующих внимания: это и необходимость ремонтных работ, и отказ от оплаты частью проживающих своего нахождения. Слова губернатора привёл в своём телеграмм-канале советник главы области Сергей Лежнев.
По всем вопросам губернатор пообещал отдельное разбирательство и принятие дополнительных решений. Напомним, видеозаписью также заинтересовался Следственный комитет региона.
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