Волгоград, , 18:20 — REGNUM

В Волгоградскую область для больниц и поликлиник поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа. Препарат распределяют между государственными медицинскими учреждениями для начала вакцинации взрослых и детей. В 2019 году планируется привить не менее 1,2 миллиона жителей, сообщили 28 августа в пресс-службе региональной администрации.

Первые прививки получат те жители области, которые входят в группу риска. Это беременные женщины и дети до шести месяцев, школьники, студенты вузов и ссузов, медики, преподаватели, работники ЖКХ, а также престарелые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Специалисты считают, что оптимальные сроки вакцинации против гриппа — сентябрь-ноябрь, так как за время до активного наступления вируса организм успеет сформировать иммунную защиту.

В 2018 году в Волгоградской области было привито свыше 1,1 млн человек, охват населения составил более 45%.