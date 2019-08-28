Магас, , 18:18 — REGNUM

В Ингушетии прекратило свою деятельность управление по делам религии при главе Ингушетии. Эту информацию предоставили в администрации руководителя субъекта, пишет «Интерфакс».

Структура была создана в 2016 году по инициативе прежнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Она была призвана установить связь органов власти республики с представителями религиозных организаций, богословами.

Как сообщало ИА REGNUM, по задумке главы Ингушетии новое управление должно было разработать программу по духовно-нравственному воспитанию молодежи и по организации и проведению религиозных праздников и общественно значимых мероприятий.

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Какова причина расформирования управление по делам религии, представитель администрации главы Ингушетии не уточнил. Стоит отметить, что на официальных сайтах органов власти информация об упразднении этой структуры пока не подтверждена.