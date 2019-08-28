Орел, , 18:14 — REGNUM

Выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов завоевал бронзовую медаль на чемпионате рабочих профессии Worldskills 2019 в Казани. Он выступал в составе Национальной сборной России в компетенции «Облицовка плиткой», сообщили 28 августа в пресс-службе регионального правительства.

Прежде чем попасть в состав российской сборной, он победил на региональных и национальных этапах, стал призёром чемпионата Европы. Сейчас он учится в Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина по направлению подготовки «Строительство».

Чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills 2019 проходил в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм.