Сочи, Краснодарский край, , 18:10 — REGNUM

Специалисты Центра восстановления популяции леопарда на Кавказе установили 26 поворотных и 20 панорамных веб-камер, чтобы наблюдать за леопардами на территории Сочинского национального парка. Видеоустройства будут вести круглосуточные онлайн-трансляции, и теперь наблюдать за исчезающими животными можно из любого уголка мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камеры помогут учёным следить за привычками, повадками и особенностями жизнедеятельности леопардов. Уже сейчас запущены четыре окна: из них можно увидеть самцов Задига, Симбада и Фишта в своих вольерах, а также изображение из сектора подготовки к выпуску, где поочерёдно содержатся самки Черри и Андреа с котятами. Проект стал возможным благодаря президентскому гранту — на обустройство направили 5,2 млн рублей.

«В настоящее время в дикой природе Кавказа обитают всего четыре особи переднеазиатского леопарда, в зоопарках России этот подвид леопарда не содержится, а Центр закрыт для посещения, поэтому портал smartleopard.ru — единственная возможность увидеть животное в России», — уточнила руководитель проекта Рената Шюшайте.