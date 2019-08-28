Сочи, Краснодарский край, 28 августа 2019, 18:10 — REGNUM
Специалисты Центра восстановления популяции леопарда на Кавказе установили 26 поворотных и 20 панорамных веб-камер, чтобы наблюдать за леопардами на территории Сочинского национального парка. Видеоустройства будут вести круглосуточные онлайн-трансляции, и теперь наблюдать за исчезающими животными можно из любого уголка мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Камеры помогут учёным следить за привычками, повадками и особенностями жизнедеятельности леопардов. Уже сейчас запущены четыре окна: из них можно увидеть самцов Задига, Симбада и Фишта в своих вольерах, а также изображение из сектора подготовки к выпуску, где поочерёдно содержатся самки Черри и Андреа с котятами. Проект стал возможным благодаря президентскому гранту — на обустройство направили 5,2 млн рублей.