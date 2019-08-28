Севастополь, 28 августа 2019, 18:02 — REGNUM
В севастопольских школах работают 2864 человека, при этом большинство педагогов — старше 46 лет. Об этом 28 августа сообщили в департаменте образования города-героя.
По данным чиновников, почти четверть севастопольских учителей имеют стаж свыше 20 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местном департаменте образования сообщили, что в 2018 году средняя зарплата учителей Севастополя составила менее 30 тысяч рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольские педагоги зарабатывают в среднем менее 30 тысяч рублей