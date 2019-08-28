Севастополь, , 18:02 — REGNUM

В севастопольских школах работают 2864 человека, при этом большинство педагогов — старше 46 лет. Об этом 28 августа сообщили в департаменте образования города-героя.

«Педагоги в возрасте от 46 до 55 лет и более составляют 50,3% от общей численности. Учителей возрастом до 25 лет — всего 7,4%», — отметили в департаменте.

По данным чиновников, почти четверть севастопольских учителей имеют стаж свыше 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местном департаменте образования сообщили, что в 2018 году средняя зарплата учителей Севастополя составила менее 30 тысяч рублей.

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