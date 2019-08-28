Тюмень, , 17:40 — REGNUM

В чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие четыре спортсмена из Тюменской области. Все огни получили награды.

Дмитрий Титов и Виктор Легостаев награждены золотой медалью, они победили в компетенции «Информационная безопасность». Владислав Тетюшкин и Диана Касабова получили медальоны за профессионализм. Их номинации — «Сетевое и системное администрирование» и «Облачные технологии».

45-й чемпионат мира принимала Казань с 22 по 27 августа. В нём участвовали представители 63 стран.

Сборная России стала обладательницей 14 золотых медалей. Также в активе нашей сборной по четыре серебряных и бронзовых и 25 медальонов.

На первом месте оказалась команда Китая. Третье — у Южной Кореи.