Симферополь, 28 августа 2019, 17:35 — REGNUM
В 2019 году в Симферополе впервые пойдут в школу порядка шести тысяч детей, поэтому было принято решение увеличить количество первых классов. Об этом 26 августа журналистам рассказала замглавы администрации — начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.
По её словам, большинство классов будут насчитывать более 30 учеников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова заявила, что в Крыму необходимо построить ещё пятнадцать школ, помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова.
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