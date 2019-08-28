Симферополь, , 17:35 — REGNUM

В 2019 году в Симферополе впервые пойдут в школу порядка шести тысяч детей, поэтому было принято решение увеличить количество первых классов. Об этом 26 августа журналистам рассказала замглавы администрации — начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.

«В этом учебном году около 6 тысяч детей пойдут в первый класс — это гораздо большее количество, нежели, когда начали приниматься заявления, в феврале. Поэтому для того, чтобы все желающие смогли попасть на учёбу, было увеличено количество первых классов на 18», — отметила Сухина.

По её словам, большинство классов будут насчитывать более 30 учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова заявила, что в Крыму необходимо построить ещё пятнадцать школ, помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова.

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