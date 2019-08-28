Иваново, , 17:27 — REGNUM

Землю из 68 воинских захоронений времён Великой Отечественной войны в Ивановской области привезли в Москву военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа. Памятный груз собирают по всей стране в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», сообщили 28 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Грунт собирали на торжественных церемониях фронтовики, жители региона, студенты и юнармейцы, почётные караулы. Горсти земли с воинских захоронений переложили в специальные мешочки, стилизованные под солдатские кисеты времён войны. В таком виде их отправили в парк «Патриот», на территории которого в скором времени обустроят музей «Дорога памяти». В числе экспонатов разместят фотографии, послужные списки и перечень наград всех участников Великой Отечественной войны.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Здесь открыты для посещения тематические площадки, собрана военная техника разных эпох.