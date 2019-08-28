Нальчик, , 17:22 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии попался на сокрытии налогов директор ООО «Траст-Инвест». Бизнесмен утаил от государства в общей сложности 15 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, злоумышленник в течение двух лет — 2016 и 2017 годах — предоставлял недостоверные сведения в налоговую инспекцию. В итоге ему удалось уклониться от уплаты в бюджет РФ налогов на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму более 15 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Теперь указанную сумму ему придется вернуть государству. Меры для этого предпринимаются правоохранительными органами.

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Стоит отметить, что это еще не самая крупная сумма сокрытия налогов от государства, выявленная в Кабардино-Балкарии за последнее время. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Антарес». Бизнесвумен скрыла налогов на сумму более 1 млрд рублей.