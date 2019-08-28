Курск, , 17:19 — REGNUM

В Курске в 2019 году более 51 километра 31 улицы основных магистралей города отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.

По словам врио губернатора, 75% объёмов работ уже выполнено, осталось только обустройство и нанесении разметки. Полностью работы планируется завершить до конца октября. Курская область также опирается на опыт реализации проекта в других регионах.

«Отфрезерованную крошку асфальтобетона мы используем для отсыпки второстепенных улиц индивидуальной жилищной застройки, и таким образом 61 километр мы делаем проезжую часть из крошки асфальтобетона. Это улицы четвёртой-пятой очерёдности, и конечно, очень хорошо воспринимается жителями. Я уверен, что нацпроект, реализация которого продлится до конца 2024 года, существенно изменит дорожную обстановку в областном центре», — отметил Старовойт.