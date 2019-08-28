Ставрополь, , 17:19 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено на Ставрополье против старшего скотника ООО «СП Гвардеец». Он с помощью подкупа пытался похитить десятки тонн пшеницы, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе краевого управления СКР.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый решил похитить у предприятия 60 тонн пшеницы. Злоумышленник нашел сообщника в лице контролера-учетчика организации, ответственного за контроль уборки зерна и его вывоз.

Подозреваемый передал ему 200 тысяч рублей, чтобы тот не мешал осуществить задуманное, а затем скрыл факт кражи. Однако контролер обратился к правоохранителям, которые зафиксировали факт передачи денег.

Читайте также: Экс-сотрудника ЗАО «Курганстальмост» обвиняют в коммерческом подкупе

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане перед судом предстанет житель Челябинска, обвиняемый в совершении коммерческого подкупа управленца из ЗАО «Курганстальмост». По версии следствия, он дал взятку за способствование в своевременной и скорейшей оплате продукции, поставленной для зауральского предприятия.