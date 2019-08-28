Рига, , 17:09 — REGNUM

Убедив подростка в том, что она и ее семья «проклята», некая женщина в 2016 году получила золотые украшения и продукты питания, пообещав снять проклятье. Теперь, как сообщает латвийский новостной портал rus.lms.lv, в 2019 году она получила в наказание за обман 110 часов принудительных работ.

Сообщается, что обвиняемая, руководствуясь корыстными мотивами, воспользовалась доверием девочки и обманом выманила у подростка золотые цепочки ее матери, золотое кольцо и прочие украшения. Также напуганная жертва принесла для «колдуньи» колбасу, сахар, масло и фарш.