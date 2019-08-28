Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга попросил из бюджета дополнительно 6,7 млрд рублей на закупку лекарств для льготников. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Лисовец во время «нулевых чтений» бюджета на 2020 год в городском парламенте 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, почти 4 млрд рублей ведомство просит на медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования, около 3 млрд рублей — на капитальный ремонт медицинских учреждений, примерно полмиллиарда рублей комитет по здравоохранению хотел бы потратить на закупку новых машин скорой помощи.

«Мы слушали о 6 млн рублей на эскиз памятника Чайковскому. Так вот, чтобы музыку Чайковского на похоронах не играть, нужно дать комитету по здравоохранению всё, что он просит», — заявил депутат Заксобрания Юрий Гладунов («Единая Россия»).

Напомним, в Петербурге решили усилить систему оказания паллиативной помощи, в том числе расширить сеть аптек, имеющих право отпускать сильнодействующие лекарства по рецептам.

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