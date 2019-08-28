Веракрус, Мексика, , 17:02 — REGNUM

Не менее 23 человек погибли в результате пожара в баре в городе Коацакоалькос мексиканского штата Веракрус, 28 августа передает агентство Reuters.

Полиция сообщает, что в огне погибли 15 мужчин и восемь женщин, ещё 13 человек госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Основной версией пожара в баре «Кабалло Бланко» является поджог — по сообщениям очевидцев, вооруженные люди расстреляли бар из огнестрельного оружия, а затем закинули внутрь коктейли Молотова.

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