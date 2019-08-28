Калининград, , 16:59 — REGNUM

Жители в возрасте 18−39 лет имеют право на бесплатную профилактику здоровья раз в три года, а жители, которые достигли 40 лет и старше — на ежегодную диспансеризацию, сообщила сегодня, 28 августа, пресс-служба правительства Калининградской области, подчёркивая, что такой порядок вступил в силу после приказа Минздрава РФ в этом году.

При этом объём исследований зависит от возраста и пола. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, офисе врача общей практики, врачебной амбулатории или в фельдшерско-акушерском пункте.

Для того, чтобы необходимые процедуры прошли как можно больше жителей Калининградской области, продлены часы работы амбулаторного звена в вечернее время и по субботним дням.

«Мы призываем граждан не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем своих близких и воспользоваться возможностью бесплатно проходить медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления для предотвращения рисков и возникновения серьезных заболеваний», — сказала начальник департамента охраны здоровья регионального минздрава Оксана Кокоулина