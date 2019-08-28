Москва, , 16:56 — REGNUM

Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту смерти 27-летней пациентки больницы, сообщает 28 августа пресс-служба департамента.

По данным СМИ, женщину доставили в больницу 7 августа. Врачи не смогли поставить ей диагноз, и пациентка скончалась от неустановленного заболевания.

Департамент сообщает, что в состав комиссии вошли специалисты по различным профилям, в том числе анестезиологии и реаниматологии, инфекционным болезням, ревматологии. По предварительным результатам работы комиссии установлено, что во время нахождения женщины в больнице были проведены исследования широкого спектра.

«Врачи делали всё возможное. К консультациям привлекались зарубежные специалисты, проводился не один консилиум врачей больницы с участием специалистов из других ведущих клиник», — говорится в информации.

В департаменте заверили, что комиссия оценит действия врачей больницы и обоснованность назначений, которые были сделаны. Результаты представят родственникам пациентки.