Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM

Ремонт сквера Первых Строителей МЖК в Екатеринбурге, где обновили ряд объектов, оказался некачественным. Об этом заявил общественник Иван Колотовкин в Facebook.

Активист обратил внимание на прорезиненное покрытие на новой детской площадке — судя по всему, оно не успело застыть к открытию обновлённого сквера и за первые часы превратилось в месиво.

Ошмётки оказались на обуви и одежде екатеринбуржцев, которые пришли на торжественную церемонию.

«Родителям детей не позавидуешь», — заявил Колотовкин.

Напомним, открытая в августе 2019 года детская площадка на набережной Екатеринбурга не продержалась и двух дней. Беседка, батут и качели пострадали от рук хулиганов.

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