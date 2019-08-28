Нальчик, , 16:53 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии выявлен факт незаконного присвоения земельного участка площадью 92 гектара. «Захватил» земли и использовал их для ведения сельскохозяйственной деятельности житель Терского района, сообщили ИА REGNUM 28 августа в прокуратуре региона.

Сигнал об этом поступил от другого местного жителя, который указал на то, что с 2018 года земля используется самовольно и не по назначению. В ходе проверки прокуратуры данный факт подтвердился.

Гражданин Д. не смог предъявить документы на земли сельскохозяйственного назначения, которые он прихватил самовольно. Надзорное ведомство исправило данное нарушение законодательства, предъявив нарушителю постановление прокурора Терского района о привлечении его к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Черекском районе Кабардино-Балкарии местный житель незаконно присвоил земельный участок на окраине сельского поселения Аушигер и начал строить на нем физкультурный центр.