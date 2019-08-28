Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по энергетике и инженерному обеспечению изучить и проработать вопрос о замене газовых плит и водонагревательных колонок в жилых домах исторической части Петербурга на электроплиты и централизованную систему горячего водоснабжения соответственно.

Речь идет о домах, являющихся объектами культурного наследия. Чиновники должны оценить техническую возможность и финансовые затраты на такую замену газа электричеством и «готовой» горячей водой.

«Необходимо понимать, что выгоднее — реконструкция существующей системы газоснабжения или отказ от нее», — сказал Александр Беглов.

Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать собственники жилья.

Как стало известно по итогам прошедшего 28 августа заседания правительства Петербурга, энергетический комплекс Петербурга на 90% готов к предстоящей зиме.

В 2019 году в Петербурге будет проложено 1665 километров сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе: 238 км тепловых сетей, 209 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1150 км сетей электроснабжения и 68 км сетей газоснабжения.