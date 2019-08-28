Курск, 28 августа 2019, 16:21 — REGNUM
В Курской области скоро будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра. Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.
Дневной стационар новой очереди будет рассчитан на 440 коек. Отдельно предусмотрены места для пациентов, которые амбулаторно будут проходить разные виды терапии. Онкоцентр полностью обеспечен оборудованием, завершается лицензирование.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области до конца года откроют шесть ФАПов