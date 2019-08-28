Курск, , 16:21 — REGNUM

В Курской области скоро будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра. Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.

«Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров, 95 тысяч квадратных метров — общая площадь. Мы рассчитываем, что все те, кто заболел таким тяжёлым заболеванием среди наших земляков, получат квалифицированную медицинскую помощь. Ёмкость также позволит и в соседние регионы предоставлять», — рассказал Старовойт.

Дневной стационар новой очереди будет рассчитан на 440 коек. Отдельно предусмотрены места для пациентов, которые амбулаторно будут проходить разные виды терапии. Онкоцентр полностью обеспечен оборудованием, завершается лицензирование.

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