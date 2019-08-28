Москва, , 16:29 — REGNUM

Реставрация здания бывшей ГЭС-2 столицы находится на финальной стадии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ. Информация об этом размещена на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам Собянина, ГЭС-2 является крупным культурным пространством столицы. На месте бывшей электростанции будут созданы музей современного искусства, музейные и выставочные пространства. Одновременно с реставрацией ГЭС-2 ведется реконструкция набережной и пешеходного Патриаршего моста. Помимо этого, планируется построить спуск к воде на Болотной набережной.

«Здесь очень сложные условия: много проблем, наслоений. Однако большинство вопросов решено. Активно строим, реставрируем. Надеюсь, что в следующем году работы закончатся и начнётся культурная жизнь», — отметил мэр Москвы.

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