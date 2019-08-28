Бишкек, , 16:08 — REGNUM

«С февраля 2018 года по июль 2019 года граждане подали 115 500 электронных заявок, более 48 328 детей определены в детские сады», — заявила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, выступая на заседании правительства Киргизии.

По ее словам, система электронной записи детей в государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения пока работает только в столице, но с 15 февраля 2020 года должен начаться ее запуск в Оше, в Джалал-Абаде, в Токмаке, в Кара-Балте и в других городах республики.

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Высокопоставленная чиновница подчеркнула, что в 2019 году детские сады в стране стали посещать 197 000 детей, то есть дошкольным образованием удалось охватить 26,2% детей дошкольного возраста. Это на 11,5% больше, чем в 2012 году.

Также глава минобразования отметила, что в государственную и муниципальную собственность удалось вернуть 224 здания детских садов, которые ранее были незаконно приватизированы. Из них 179 детских садов уже работают по прямому назначению.

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