Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM

Обновленный проект памятника писателю Даниилу Гранину, который установят на Дальневосточном проспекте Петербурга, будет представлен Градсовету в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета, глава комитета по градостроительтсву и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

Градсовет уже дважды рассматривал проект памятника, раскритиковал его и в третий раз, оставив решение за Григорьевым, который и возьмет на себя ответственность за одобрение проекта.

«Я ожидаю в течение буквально недели доработанный проект, который, надеюсь, будет окончательным. Предварительно измененный вариант мне показывали, мне кажется, они двигаются в правильном направлении. Все вопросы, думаю, будут решены в ближайшее время», — сказал Григорьев.

Напомним, члены Градсовета «смирились» с самой статуей, которая победила на конкурсе и изображает Гранина сидящим рядом с монументальным фолиантом. Однако множество претензий возникло к ландшафтному решению вокруг памятника, озеленению, постаменту и даже шрифту. Звучали слова вроде «просто ужас какой-то».

«Сейчас они пришли к лаконичному решению, скромный постамент и довольно лаконичное, в духе советского модернизма, решение территории», — сказал Григорьев.

По его словам, авторы воспользовались рекомендациями архитекторов и его лично — обратиться к эстетике 1960-х годов, когда были опубликованы основные книги Гранина, и почерпнуть вдохновение оттуда.

«Они нашли несколько примеров. И мы нашли книжку «Иду на грозу», там очень интересный такой шрифт. Не знаю, это их дело — выбирать, дело авторов. Но мне кажется, что это правильно — обратиться к тому шрифту, который был тогда», — добавил глава КГА.

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