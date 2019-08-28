Владикавказ, , 15:51 — REGNUM

В Северной Осетии увеличилось число обращений от жителей республики на незаконные отключения электроэнергии и некорректное начисление платежей за свет. Чтобы разобраться с жалобами населения, министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания создало специальную рабочую группу, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе ведомства.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед группой поставлена задача — для установления общей картины по региону провести проверку потребления электроэнергии в пяти многоквартирных домах города Владикавказа. Как уставлено в ходе эксперимента, расбаланс, возникающий в результате подсчета потребления по индивидуальным счетчикам и нормативным расчетом по общедомовым нуждам порой достигает 50%. Об этом рассказал член рабочей группы, руководитель ассоциации ТСЖ РСО-Алания Руслан Рамонов.

Всех граждан, которые не согласны с цифрами в своих платежках, в министерстве попросили обращаться в республиканскую службу по тарифам. По данным этой инстанции, уже подтвержден ряд случаев некорректных начислений.

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