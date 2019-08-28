Москва, , 15:51 — REGNUM

Заявления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля о перенесённой после «отравления» операции на горле могут быть неправдой. Об этом сообщила племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль во время пресс-конференции 28 августа в Москве.

По её мнению, представителей России не допускают к Скрипалям, потому что в этом случае будет доказана непричастность РФ к случившемуся инциденту, а быть может даже разоблачён сам факт отравления, который мог быть инсценирован.

В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что голос Скрипаля по время телефонного разговора явно показал отсутствия у него в горле стомы, о наличии которой он заявляет.

«Я не могу сказать, вступили они в сговор или нет, я этого не знаю. Но человек, у которого стома в горле говорит с большой хрипотой. А здесь человек говорит в силу своих возрастных изменений в голосе. Он не говорит, что прямо хрипит сильно, а откашливается, говорит, как будто у него простуда, горло немного разражается Он не говорит, как человек, у которого операция прошла на гортани», — сказала Виктория Скрипаль.

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