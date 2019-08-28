Махачкала, , 16:29 — REGNUM

Власти Дагестана запустили на территории региона проект «Социальный туризм». В рамках него для пенсионеров проводятся туры по республике с посещением достопримечательностей, природных и исторических памятников, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе министерства труда и социального развития Дагестана.

В ведомстве пояснили, что проект направлен на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расширение круга общения и повышения работоспособности организма пожилых людей, состоящих на учете в социальных учреждениях республики.

«Сегодня далеко не каждый пенсионер может позволить себе путешествие по родному краю. Участие в этой программе поможет воплотить эти мечты, а заодно получить мощный заряд позитива и бодрости», — отметила министр труда Дагестана Изумруд Мугутдинова.

Так, накануне «целебный эффект проекта» ощутили подопечные комплексного центра соцобслуживания населения Дахадаевского района республики. Они посетили исторический памятник Кала-Корейш, Кубачинский художественный комбинат и крепостное сооружение — Кубачинскую оборонительную и сторожевую башню.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане для обслуживания пенсионеров создадут 29 «мобильных бригад», которые будут доставлять пожилых жителей из горных районов в медучреждения Махачкалы и других городов республики. Для этого из федерального бюджета по программе «Старшее поколение» Дагестану выделено почти 50 млн рублей.