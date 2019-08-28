Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года в Екатеринбурге повысится плата за группы продлённого дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадмнистрации.

Повышение в среднем составляет 3−4%. Родителям придётся платить в среднем больше на 60−100 рублей.

В мэрии объясняют удорожание продлёнки увеличением расходов на питание, покупкой постельного белья, моющих средств, методических пособий и игр для детей.

Напомним, Екатеринбург столкнулся и ещё столкнётся со «школьным коллапсом» в 2019 году. В одной из школ пришлось вводить 1 «Х» класс, чтобы никто из первоклассников не остался за бортом учебного учреждения.

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