Бамако, , 15:42 — REGNUM

Сотни грузовиков и других транспортных средств не смогли въехать в столицу Мали, Бамако, из-за демонстрации против плохого состояния дорог в стране. Выступления продолжаются уже четвертый день, передает ВВС Africa.

Протесты начались в западном городе Кайес и распространились по всему Мали. Журналисты телерадиокомпании сообщают, что протестующие требуют немедленного восстановления разбитых автомобильных и железных дорог страны.

В интервью агентству AFP жительница Мали рассказала, что у нее не было выбора, кроме как пройти пешком 15 км с тремя чемоданами, надеясь прибыть в Бамако вовремя, чтобы успеть на свой рейс во Францию. То же пришлось сделать водителю грузовика из соседнего Сенегала, который боялся, что фрукты в его фуре скоро испортятся.

Премьер-министр Мали Бубу Сиссе встретился с протестующими в понедельник, 26 августа, но не смог убедить их снять блокаду дорог страны, сообщает AFP.