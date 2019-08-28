Черкесск, , 15:37 — REGNUM

Больницу в Карачаево-Черкесии обязали возместить ущерб родным за умершего пациента. Справедливости добивалась мать жителя Черкесска Дениса Тимченко, который скончался в реанимационном отделении горбольницы шесть лет назад.

Ленинский районный суд Ставрополя 27 августа вынес решение о возмещении морального вреда за его гибель. За некачественное оказание медицинской помощи в пользу дочери погибшего будет взыскано 400 тыс. рублей. Такую же сумму обязали выплатить Черкесскую городскую больницу и матери пострадавшего от врачебной ошибки Алле Русаковой.

Кроме того, возбуждены уголовные дела о халатности в отношении заведующих пульмонологическим отделением И. Яшевой и реанимационного отделения — Ф. Тхайцуховой.

Стоит отметить, что в течение пяти лет мать погибшего безуспешно пыталась привлечь внимание к своей проблеме, пытаясь доказать вину врачей. Ситуация разрешилась лишь после того, как она написала открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и дело было передано на рассмотрение за пределы Карачаево-Черкесии.