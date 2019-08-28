Москва, , 15:37 — REGNUM

Народный артист России Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет, об этом он написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1ryAJogUrX/

На фотографии артист позирует вместе с женой Ириной Млодик, старшей дочерью Этель и новорожденным ребенком.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… Кларочка!» — написал Виторган.

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Отметим, что Клара стала четвертым ребенком Виторгана. От первого брака с Тамарой Румянцевой у артиста есть дочь Ксения, от второго брака с Аллой Балтер у него сын Максим Виторган и от третьего брака с Ириной Виторган (Млодик) дочь Этель, которая родилась в 2018 году, и новорожденная Клара. Также у народного артиста РФ пять внуков и два правнука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануил Виторган рассказал о своём отношении к телеведущей Ксении Собчак после разрыва с его сыном Максимом. По его словам, Собчак добрый и достойный человек.

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