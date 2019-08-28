Невьянск, Свердловская область, , 15:35 — REGNUM

На Урале в посёлке Таватуй Невьянского городского округа возбуждено уголовное дело по факту порчи земли отходами хозяйственной деятельности (по ч. 1 ст. 254 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что прокурорская проверка проводилась в феврале 2019 года. Установлено, что на улице Свердлова содержимое двух канализационных колодцев попало в окружающее пространство, в результате чего в районе дома № 29 по улице Свердлова образовалась характерного цвета наледь, а часть содержимого колодцев попала во впадающий в озеро Таватуй ручей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года аналогичный инцидент закончился назначением штрафа белоярскому коммунальному предприятию. Суд оштрафовал МБУ «Новые технологии Белоярского городского округа» на сумму более восьми миллионов рублей и обязал провести рекультивацию территории возле реки Пышма, на которую были сброшены сточные коммунальные воды.

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