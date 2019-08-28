Симферополь, 28 августа 2019, 15:31 — REGNUM
За последний год очередь в детские сады Крыма сократилась почти в два раза. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике ежегодно вводится в эксплуатацию от пяти до восьми тысяч мест для дошкольников.
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