Железногорск, Курская область, , 15:29 — REGNUM

В городе Железногорске Курской области в 2019 году будет введена в эксплуатацию новая школа. Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.

Школа №14, которая должна открыться в 2019 году, будет рассчитана на тысячу учеников.

При этом, по словам Старовойта, школ в регионе всё равно недостаточно, поэтому власти рассматривают перспективы строительства учебных и дошкольных заведений на принципах государственно‑частного партнёрства.

«В ряде регионов такие проекты были реализованы. Мы сейчас изучаем лучшие практики. И такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, — мы изучаем их так называемые коробочные решения, чтобы можно было ускорить строительство таких важных социальных объектов», — заявил врио губернатора.

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