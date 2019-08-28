Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM

В Ростовской области с размахом отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I. К этой дате на Дону будет подготовлено более 450 мероприятий, информирует пресс-служба губернатора 28 августа.

Совещание в Азове Donland.ru

В список мероприятий включена большая экспозиция о деятельности царя в историческом парке «Россия — моя история», военно-историческая реконструкция в Азове, фестиваль фейерверков в Старочеркасской, концертно-театрализованные представления в Таганроге.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года президент России Владимир Путинподписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I. Основные мероприятия состоятся в 2022 году.

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