Москва, , 15:21 — REGNUM

Уже лет пять сенсационные новости NASA узнают все жители Земли, читая их взахлеб. Эти новости в популярном и понятном формате дают представление о планетах, крупных и небольших астероидах, намеках и предположениях жизни на Марсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя сообщение NASA о приближении двух астероидов к Земле.

«Новая порция горячих новостей от NASA как раз начала активно муссироваться мировыми и российскими СМИ накануне реализации прорывного проекта российской ракетно-космической отрасли.

Ведь именно российский человекообразный робот по имени «Фёдор» впервые в мировой истории освоения космоса человечеством приступит к работе на МКС. Настоящая сенсация, которая станет былью уже завтра.

Но как бы не так. Мировые СМИ изобилуют новостями о преступлении, совершенным американским астронавтом в космосе. Не успела эта инфоволна сойти на нет, как мировые СМИ затрубили о крупном астероиде размером с пирамиду Хеопса, который вот-вот свалится на нашу планету.

Информационный фон забит, места российской сенсации в нем не нашлось. Роскосмосу нужно усилиться в международной пропаганде своих достижений. Конкурентную борьбу нужно выигрывать и на информационных полях сражений», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным NASA, в середине сентября 2019 года к Земле приблизятся на близкое расстояние два крупных астероида.

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