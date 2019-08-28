Симферополь, 28 августа 2019, 15:16 — REGNUM
Все крымские школы готовы к началу нового учебного года и полностью укомплектованы учебниками. Об этом заявила министр образования республики Наталья Гончарова.
По её словам, в бюджетном запросе на следующий год будет запланировано не менее 200 млн рублей на централизованную закупку учебников по запросу самих школ.
Как сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.
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