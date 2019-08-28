Вильнюс, , 15:14 — REGNUM

Правительство Литвы сегодня, 28 августа, рассмотрело и утвердило законопроект министерства защиты окружающей среды, который запрещает цирковые выступления животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если законопроект поддержит парламент, то запрет вступит в силу с ноября 2020 года. В нём отдельно оговаривается, что ограничение не распространяется на выступления животных в естественных условиях, например, в дельфинарии в Клайпеде.

В большинстве стран Евросоюза аналогичные законы уже приняты.