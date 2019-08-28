Курск, 28 августа 2019, 15:10 — REGNUM
В 2019 году в Курской области введут в эксплуатацию шесть фельдшерско‑акушерских пунктов и начнут строительство ещё трёх. Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.
Владимир Путин отметил, что медикам также «нужно давать жильё». По словам Старовойта, обеспечение врачей жильём войдёт в мероприятия реализации проекта «Здравоохранение».
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