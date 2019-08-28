Курск, , 15:10 — REGNUM

В 2019 году в Курской области введут в эксплуатацию шесть фельдшерско‑акушерских пунктов и начнут строительство ещё трёх. Об этом врио губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа.

ФАП Rkursk.ru

«В этом году мы полностью обновим парк автомобилей скорой медицинской помощи. Понятно, что наибольшее внимание мы должны будем уделять первичному звену, о чём Вы совсем недавно говорили. Именно на это нацелена разрабатываемая сегодня в регионе стратегия развития здравоохранения. Мы до конца текущего года предполагаем её утвердить», — рассказал Старовойт.

Владимир Путин отметил, что медикам также «нужно давать жильё». По словам Старовойта, обеспечение врачей жильём войдёт в мероприятия реализации проекта «Здравоохранение».

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