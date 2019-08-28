Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM

Более 1 тыс. учителей необходимо устроить в школы Ростовской области для решения проблемы дефицита педагогических кадров. Особенно остро стоит вопрос с нехваткой преподавателей начальных классов, а также профильных педагогов — по математике, русскому и английскому языкам, литературе, пишет портал donnews.ru со ссылкой на данные министерства общего и профессионального образования региона.

Наибольший дефицит учителей в областном центре — здесь не хватает около 250 работников сферы образования. Для полной укомплектованности школ в сельских поселениях необходимо почти 1,5 тыс. специалистов. Средний возраст учителей в донских школах составляет 46 лет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявляла о том, что в России не хватает 11% учителей. Наибольшую нехватку преподавателей ощущают Кемеровская, Магаданская и Омская области, Еврейская АО и Чукотка.