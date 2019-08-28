Санкт-Петербург, 28 августа 2019, 15:04 — REGNUM
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга запросил дополнительно 6 млн рублей из городской казны на памятник композитору Петру Чайковскому, передает корреспондент ИА REGNUM. За эти деньги предполагается объявить конкурс эскиза.
По оценке главы КГА Владимира Григорьева, из 6 млн около 3−4 млн рублей составит призовой фонд победителю. Победивший проект будет реализован инициаторами конкурса, но кто это будет, пока неизвестно: либо частная компания, либо администрация района.
Между тем депутат Заксобрания, единоросс Андрей Васильев обратил внимание, что пока неизвестно, где будет установлен будущий памятник.
«(Есть) идея поставить его рядом с Мариинкой — хотя там места нет нигде, и мы по этому поводу три года назад слушания устраивали. Надо еще выбрать место», — сказал Васильев.