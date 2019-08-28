Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга запросил дополнительно 6 млн рублей из городской казны на памятник композитору Петру Чайковскому, передает корреспондент ИА REGNUM. За эти деньги предполагается объявить конкурс эскиза.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский (фрагмент). 1906

По оценке главы КГА Владимира Григорьева, из 6 млн около 3−4 млн рублей составит призовой фонд победителю. Победивший проект будет реализован инициаторами конкурса, но кто это будет, пока неизвестно: либо частная компания, либо администрация района.

Между тем депутат Заксобрания, единоросс Андрей Васильев обратил внимание, что пока неизвестно, где будет установлен будущий памятник.

«(Есть) идея поставить его рядом с Мариинкой — хотя там места нет нигде, и мы по этому поводу три года назад слушания устраивали. Надо еще выбрать место», — сказал Васильев.