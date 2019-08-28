Донецк, , 15:05 — REGNUM

Глава ДНР Денис Пушилин вручил знак и удостоверение почётного гражданина ДНР журналисту ВГТРК Александру Сладкову, сообщило 28 августа «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР отметил, что Сладков работает в ДНР с самого начала становления государства. Он доносит зрителям правду о жизни в республике, часто рискуя своей жизнью.

«Невозможно переоценить его заслуги в освещении нашей борьбы за свободу и родную землю. От себя лично и от имени жителей нашего государства хотел бы поблагодарить Александра Сладкова за профессионализм, мужество и самоотверженность», — добавил Пушилин.

Напомним, Сладков с 1993 года работает на телеканале «Россия». В 2015 году русский биографический институт признал его «Человеком года» в номинации «Журналистика». Снял более 20 документальных фильмов, в том числе и о Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой присвоению площади перед Домом правительства ДНР имени первого главы республики Александра Захарченко.

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