Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила рейс Жуковский (Подмосковье) — Амстердам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс будет отправляться в столицу Нидерландов два раза в неделю, в среду и в субботу. Партнёром компании выступил авиаперевозчик KLM.

Билет на самолёт до «города-мечты» (так в «Уральских авиалиниях» назвали Амстердам) обойдётся в сумму от 14 тысяч 157 рублей без багажа до 18 тысяч 597 рублей с багажом.

Напомним, ранее авиакомпания заявила о запуске рейса Екатеринбург-Мюнхен. Первый полёт до немецкого города можно будет совершить 28 декабря 2019 года.

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